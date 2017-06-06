Губернатор Вадим Потомский сегодня принимает участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ЦФО

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вторник
6.06.2017
16:06:58
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Губернатор Вадим Потомский сегодня принимает участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ЦФОВстреча проходит в Москве.
В центре внимания участников - реализация приоритетного направления «Экология» в субъектах Российской Федерации. В частности, речь пойдет о проблеме обращения с отходами в регионах страны.
Вадим Потомский расскажет участникам совещания о работе, которая проводится в Орловской области. Напомним, что наш регион вошёл в число 12 субъектов страны, которые готовы работать по новой системе обращения с отходами с 2017 года. Еще в 2015 году в регионе была разработана и принята Концепция по обращению с отходами производства и потребления в Орловской области на период до 2020 года.
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