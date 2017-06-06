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Обсуждение рабочей повестки в администрации города Орла началось со скандала

Срывать рабочие совещания под прицелом кинокамер и фотоаппаратов СМИ стало уже своего рода традицией. С каждым разом такие выступления становятся все более шумными и сильно похожи на спланированную провокацию. Хотя проблемы, с которыми обращаются простые орловцы, действительно серьезные.

Жители дома №8 по улице Родзевича-Белевича пришли сегодня в администрацию города, чтобы решить наконец свою проблему.
Денис Ушаков, житель ул. Розевича-Белевича, д. 8: «С апреля месяца мы начали жаловаться. В ходе наших коллективных жалоб выяснилось, что УМВД РФ обвиняет администрацию города, о чем есть у меня ответ, в том, что дорожное полотно разбито, и вследствие этого повреждена труба».
Речь идет о жителях одной из многоэтажек по улице Родзевича-Белевича. В апреле этого года они сразу лишились горячей воды, отопления и газа. Недалеко от них застройщик хозспособом построил на краю оврага дорогу к своей строительной площадке. Весной она обрушилась, повредив водопровод и газовую трубу. Газ пустили по временной схеме, хотя потом контролирующие органы в целях безопасности это запретили, а вот горячей воды как не было, так и нет.
Ольга Русакова, жительница ул. Розевича-Белевича, д. 8: «Эти вопросы уже в компетенции прокуратуры. Это уже не новость ни для администрации, ни для «Межрегион газораспределения», ни для одной инстанции, в которой мы уже давно все обозначили».
Глава администрации убедил нежданных посетителей обсудить их проблемы чуть позже.

После шумного и негативного начала - сразу о приятном. Были подведены итоги конкурса среди журналистов на лучшее освещение предпринимательской деятельности. Первое место получил журналист и ведущий программ ГТРК «Орел» Вадим Багринцев.

Далее перешли к рабочей повестке. В Орле предстоит расселить 67 аварийных домов в рамках областной программы.
Роман Игнатушин, заместитель главы администрации г. Орла: «Администрацией города Орла по результатам конкурса приобретены 84 квартиры, путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в акционерном обществе «Орелстрой». В отношении 69 квартир, расположенных по адресу улица Генерала Лаврова, 8 Болховского микрорайона, мероприятия по переселению граждан завершены в полном объеме».
Программа переселения из аварийного жилья вышла на финишную прямую: до 1 сентября все дома, признанные до 2012 года непригодными для жилья, должны быть расселены. Квартиры уже приобретены. Идет оформление документов.

Список текущих вопросов от совещания к совещанию в мэрии остается практически без изменений: дороги, благоустройство, выполнение поручений.

После совещания глава администрации Андрей Усиков, как и обещал, встретился с жителями дома №8 по улице Родзевича-Белевича. Людей интересовало лишь одно - что администрация предпринимает и когда все придет в норму.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Мы обратились сейчас в «Газпром», и на этой неделе будет проведено совещание с приглашением руководителя «Газпрома» для того, чтобы они в срочном порядке сделали газопровод, и по решению суда, потом «Газпром» взыщет деньги с того, кого суд признает исполнителем по данным видам работ».
Конкретные сроки пока не называют, но, по заверениям главы администрации Орла, решение будет известно до конца недели.


Оксана Гранн
6 июня 2017 года

 


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