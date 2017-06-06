Новости версия для печати Сегодня Россия отмечает 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Основные торжества начались утром возле Орловского Государственного университета. В литературном празднике приняли участие члены Пушкинского студенческого общества, учащиеся школ, орловские писатели и краеведы.



Этим утром все желающие могли взять в руки микрофон и по книге, или наизусть прочесть строки знаменитого на весь мир романа «Евгений Онегин». Традиционно, литературный праздник «Мы Пушкина читаем вновь...» проводят Центральная городская библиотека и областная писательская организация. Два века писатели и поэты сверяют свои творческие часы по Пушкину.

Владимир Ермаков, писатель: «Ничто лучше пушкинской поэзии, пушкинского творчества и даже пушкинского образа не может нас так объединить, обнадежить, и придать уверенности в себе. Если у нас был Пушкин, все остальное приложится». И Пушкин действительно - наше всё. Сказочник для детей, воспитатель для взрослых, творец, литературный, художник, большой знаток русского языка, великий гражданин России, с именем которого шли в бой.



Как это ни удивительно, но Пушкину пришлось «повоевать» в Великую Отечественную войну. В 1942 году на средства, которые были собраны от пушкинских вечеров писателем Иваном Новиковым, был приобретен самолет, который назвали «Александр Пушкин». Этот истребитель вручили командиру эскадрильи Юрию Горохову и он сбил на нем девять вражеских самолетов.



Сегодня Пушкина читают и учат наизусть не только в России. Поэт переведен почти на все языки мира, его произведения проходят в школах разных стран - и в Европе, и в Африке.



Участники театральной студии «Вариант» Орловского Аграрного университета читать великого поэта наизусть пока не решаются, но во фраках и платьях пушкинской эпохи чувствуют себя отлично. На открытой площадке перед ОГУ читали посвящения поэту, звучали новые стихи орловских авторов. И это только начало праздника.

Ирина Гладкова, директор централизованный библиотечной системы г. Орла: «Во всех библиотеках нашего города 6 и 7 июля пройдет цикл мероприятий, посвященных 218-летию, это и литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, флешмобы, литературные игры, так что приглашаем всех орловцев». Перефразируя еще одного известного поэта, можно сказать, что «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Пушкин». Не случайно к этому дню приурочен и день русского языка. Потому что это две равновеликие даты, вокруг которых продолжает вращаться русская литература.





Эва Стасюлевич

6 июня 2017 года







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