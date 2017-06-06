Новости версия для печати Госавтоинспекция: количество ДТП, в которых водители покидают место происшествия, в Орловской области не снижается Практика оставления места происшествия все еще кажется выигрышной для водителей, попавших в аварии.



В ГИБДД отмечают: в четырех из пяти случаев беглецов удается найти, а санкции против них ужесточаются многократно.

Алексей Ануфриев, инспектор группы по розыску ОБ ДПС: «С начала года на территории, обслуживаемой отдельным батальоном ДПС ГИБДД, зарегистрировано 228 ДТП, с места которых водители скрылись, хотя общая раскрываемость по таким происшествиям, по сравнению с прошлым годом, повысилась. Особую тревогу вызывают ДТП, при которых пострадали или погибли люди. Всего за пять месяцев произошло 16 таких происшествий, при которых ранено 16 человек, один погиб. Раскрываемость таких происшествий составляет более 80%». В итоге там, где ответственность могла ограничиться административным штрафом, а ущерб покрыть ОСАГО, дело заканчивается лишением прав и уголовным преследованием.





Иван Суверин

6 июня 2017 года







На главную страницу





