Новости версия для печати Сегодня в Орле проходят соревнования по прикладному профессиональному многоборью В соревнованиях принимают участие пожарные из сельских районов области.



Команды сельских районов области традиционно выступают во второй и третьей зонах ведомственных состязаний, которые ежегодно проводит региональный главк МЧС. Сегодня между собой соревновались команды 13-и районов. По итогам состязаний лучшую команду области будут готовить к первенству ЦФО.





Иван Суверин

6 июня 2017 года







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