Сегодня в больнице скончался еще один участник страшного ДТП в Альшанских Выселках

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вторник
6.06.2017
20:38:45
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Сегодня в больнице скончался еще один участник страшного ДТП в Альшанских ВыселкахНапомним, серьезная авария произошла накануне в Орловском районе на трассе Крым-2. Участниками ДТП стали «Таврия» и «Мерседес».
Один из водителей скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, в ДТП пострадали трое пассажиров.
Водитель «Мерседеса» получил смертельные травмы, несмотря на то, что салон иномарки деформацией был почти не затронут. В искореженной «Таврии» оказались выжившие. Но сегодня водитель украинской легковушки - священнослужитель из Сумской епархии - скончался в больнице.
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