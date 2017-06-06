Новости версия для печати Сегодня в больнице скончался еще один участник страшного ДТП в Альшанских Выселках Напомним, серьезная авария произошла накануне в Орловском районе на трассе Крым-2. Участниками ДТП стали «Таврия» и «Мерседес».



Один из водителей скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, в ДТП пострадали трое пассажиров.



Водитель «Мерседеса» получил смертельные травмы, несмотря на то, что салон иномарки деформацией был почти не затронут. В искореженной «Таврии» оказались выжившие. Но сегодня водитель украинской легковушки - священнослужитель из Сумской епархии - скончался в больнице.





Иван Суверин

6 июня 2017 года







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