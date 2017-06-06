Новости версия для печати Вадим Потомский: «В Орловской области выполнены задачи, поставленные президентом РФ, по реализации приоритетного направления «Экология» Об этом глава региона заявил сегодня на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО в Москве, где выступал в качестве председателя общего собрания Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».



Орловская область полностью готова к реализации новой схемы обращения с отходами производства и потребления, к выбору регионального оператора. Также глава нашего региона озвучил свою инициативу по решению проблемы вывоза отходов с территории частных домовладений и садоводческих хозяйств. Ситуация осложняется отсутствием единого механизма оплаты этих услуг на федеральном уровне. Решение вопроса Вадим Потомский видит в разработке единых правил благоустройства муниципальных территорий.





Анна Боева

6 июня 2017 года







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