Новости версия для печати Почти 400 человек в этом году пострадали от укусов клещей Из них 140 – дети.



В Роспотребнадзоре сообщили, что число обратившихся в медучреждение с укусом клеща снизилось на 4,3%. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, 12,3 % из них инфицированы боррелиями и могли быть переносчиками боррелиоза. Обработку клещей уже прошли большинство территорий массового отдыха орловцев в областной столице и 14-ти районах.





Юлия Сулим

7 июня 2017 года







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