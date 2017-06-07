Новости версия для печати В Заводском районе Орла местные жители обнаружили целое семейство сов Три года назад там видели совиную пару. В этом году появилось потомство.



Фотографии в социальной сети разместил житель дома на Комсомольской улице. Четыре пернатых малыша с удовольствием позируют перед фотокамерой. Правда, нашей съемочной группе ночные жители отказались показываться. Жители рассказали, что сов -пять: мама и четыре ее детеныша. Специалисты говорят: это ушастая сова. Для наших широт эта птица не редкость. Живет в основном в лесах. Но и в город заглядывает, выселяя из гнезд грачей и галок.



К слову, это не первый в Орле случай соседства с хищниками. 6 лет назад совы облюбовали территорию детского сада в том же районе.





Надежда Невматулина

7 июня 2017 года







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