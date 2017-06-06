Сегодня в третьем часу дня в Орле на улице Васильевской произошло пьяное ДТП

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вторник
6.06.2017
20:38:54
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Сегодня в третьем часу дня в Орле на улице Васильевской произошло пьяное ДТПВодитель автомобиля «Хёндай» использовал бампер едущей впереди машины как остановочный буфер. Но этим абсурд ситуации не исчерпывался.
Абсолютно пьяные супруги ехали на своем «Хёндай» по Васильевской, где и врезались в «Ниву Шевроле». Пока водителя оформляли за езду под градусом, его супруга в выражениях не стеснялась. Подвыпивший водитель между тем сообщил: виновник аварии вовсе не он. Такое восприятие действительности, предположили инспекторы, мог вызвать крепкий алкоголь, выпитый водителем перед поездкой в количестве около литра. 1,3 промилле алкотестер показывает не часто.
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