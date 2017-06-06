Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:44 на телеканале «Россия».



- Вторник – это же просто праздник какой-то для тех, кто выезжает на дорогу под «мухой».



- Готовь хорошее настроение на год летом. Стартовала первая летняя смена.



- А также: Орловщина в передовиках по борьбе с мусором, кто и зачем сегодня пришел в орловскую мэрию без приглашения.



- «Я помню чудное мгновенье» - сегодня повод вспомнить классика.





Вести-Орёл

6 июня 2017 года







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