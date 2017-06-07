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В Орловской области официально стартовала оздоровительная кампания

30 тысяч мальчишек и девчонок в этом году проведут лето весело и ярко. Все лагеря - и стационарные, и пришкольные - начали принимать детвору.

Первую в этом году смену в спортивно-оздоровительном лагере «Мечта» встретили с распростертыми объятьями. К приему детей здесь подготовили все заранее. Отремонтировали душевые, привели в порядок площадки для спорта и игр, а так же корпуса, их на территории восемь. Но главным сюрпризом для ребят стала возможность окунуться в пруд.
 
Последние шесть лет здесь купание было запрещено. В этом году привезли несколько сотен тонн песка, чтоб засыпать дно и сделать пляж. Но купальный сезон официально начнется, как только вода прогреется до 18 градусов. Глубина водоема - метр двадцать. Зона для плавания ограждена буйками, заплывать за которые строго запрещено. Во время купания за школьниками будут следить воспитатели, медик и тренер по плаванию. Ребятам же усидеть на месте сложно. Им так хочется поплавать, что температуру воды они проверяют иногда и самостоятельно. 
 
Набраться сил к новому учебному году и отточить свое спортивное мастерство в «Мечту» приехали 178 ребят. Каждое их утро в течение двух недель будет начинаться с тренировок. Футболисты, боксеры, десантники, дзюдоисты и баскетболисты все упражнения выполняют под руководством тренеров.
 
Главная цель подобных лагерей - это гармоничное развитие личности ребенка, говорят здесь. Поэтому после спортивных тренировок, ребята могут попробовать свои силы и в творчестве. 
 
Ирина Урвачёва, заместитель директора по воспитательной работе: «Все свои творческие способности они могут показать на различных мероприятиях. Могут посещать кружки, где применить свои знания и умения или приобрести что-то новое. У нас работают кружки «Умелые ручки», «Веселая петелька», там работают и с бумагой и, и с нитками, и с бисером. Всевозможные материалы доступны нашим ребятам».
 
По традиции в лагере примут четыре смены. Спортивная, самая короткая, длится всего две недели. Остальные заряжаться энергией на чистом воздухе будут в течение 21 дня.
 



Анна Вайсергисер
7 июня 2017 года

 


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