Новости версия для печати Сегодня главное школьное испытание проходят физики и лирики Их охватит очередной этап ЕГЭ-2017.



803 орловца сдают физику и 384 - литературу. Оба предмета не обязательные, их выбирают те учащиеся, кому в дальнейшем предстоит поступать в вузы, где эти дисциплины будут профильными.





Ольга Селиверстова

7 июня 2017 года







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