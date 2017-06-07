Новости версия для печати Сегодня в Орле начнет свою работу VII международный фестиваль камерных и моно спектаклей «LUDI» В течение семи дней орловцы будут наблюдать за калейдоскопом сценических образов и театральных школ семи стран.



Впервые в фестивале примут участие спектакли из Киргизии, Болгарии, США и Сербии. Последняя и откроет фестиваль. Будет показана драма «Карамазовы» по роману Федора Достоевского. Как отметил директор фестиваля Александр Михайлов, это очень хорошее сочетание. Александр Михайлов: «Русская классическая литература, но увиденная нашими зарубежными коллегами, причем очень ярко и талантливо. Ведь это очень знаменитый театр, один из самых популярных и значимых в Сербии и бывшей Югославии. И этот спектакль получил большое количество наград и признание. Это сценическая версия, театральное сочинение, то есть не литературный театр, а совершенно самостоятельная интерпретация на тему великого романа».







А в 17 часов на малой сцене театра «Свободное пространство» зрители увидят монодраму «Подлинная история Фрекен Хильдур Бок». Спектакль привезут в Орел гости из Нижнего Новгорода.





Ольга Борисова

7 июня 2017 года







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