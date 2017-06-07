Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле вновь горел расселенный дом Пожар произошел на улице Автовокзальной.



Пожар начался на втором этаже заброшенной постройки и успел распространиться на кровлю. Локализовать возгорание пожарным удалось довольно быстро, а вот полная ликвидация пожара заняла около полутора часов. Дом за номером 18 пустует уже давно, такие строения в МЧС считают зоной повышенной опасности. Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Длительное время данный дом является заброшенным, нежилым. Там собираются лица без определенного места жительства, с низкой социальной ответственностью. Наиболее вероятно, что по их вине и произошло загорание. Хотелось бы отметить, что проблема расселенных нежилых строений для органов государственного пожарного надзора в настоящее время является острой. По данному факту мы проинформируем соответствующие органы».





Иван Суверин

7 июня 2017 года







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