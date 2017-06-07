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В Орле представителя региональной законодательной власти обвиняют в оскорблении сотрудника власти исполнительной

На скамью подсудимых депутата привел инцидент в караоке-клубе, где Чижов принял участие в потасовке. В полицейской машине, прибывшей по вызову секьюрити, Чижов допустил оскорбления в адрес стражей порядка.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле батальона полиции, в котором Чижов прояснял обстоятельства произошедшего конфликта в караоке-клубе «Ночь», высказал в адрес полицейского оскорбительные фразы в присутствии постороннего лица».

Дело Чижова передано в суд для рассмотрения по существу. Самые жесткие санкции статьи 319 – год исправительных работ и 40-тысячный штраф.