Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Еще один депутат пойдет под суд. Дело Андрея Чижова решит Фемида. - Почему штрафы и лишение прав не останавливает любителей выпить перед поездкой на авто? - Творить добро на профессиональной основе. Социальные работники принимают поздравления.





Вести-Орёл

7 июня 2017 года







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