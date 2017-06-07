Строить дома на месте гаражей в Советском районе Орла не будут

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среда
7.06.2017
13:29:01
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Строить дома на месте гаражей в Советском районе Орла не будутАдминистрация города поддержала собственников кооперативов «Энергетик», «Водопад», «Ока».
Напомним, в ходе публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план города Орла его разработчик предложил сменить зону, на которой в настоящее время находятся несколько гаражных кооперативов, на зону многоэтажной жилой застройки. Это вызвало бурное обсуждение, в ходе которого собственники гаражей высказали свое несогласие с такими изменениями. Теперь разработчику проекта направят ходатайство о том, чтобы оставить данную зону без изменений.
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