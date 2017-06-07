Новости версия для печати Дмитровский районный суд приговорил бывшую главу Долбенковского сельского поселения к тюремному заключению и штрафу Женщину приговорили к 7 годам заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 12-ти миллионов рублей.



Экс-глава Долбенковского сельского поселения признана виновной в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре области, в октябре 2015 года глава поселения получила взятку в размере 200 тысяч рублей за оказание содействия в продаже земельного участка площадью около 3 тысяч квадратных метров и расположенного на нем объекта незавершенного строительства, а также за снижение стоимости указанных объектов. Теперь женщине не только предстоит заключение и штраф. Она лишена права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.





Юлия Сулим

7 июня 2017 года







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