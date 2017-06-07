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В Орле два человека пострадали в результате ДТП

Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, 6 июня в 16:50 водитель 1991 года рождения управлял автомобилем «Форд», следовал по улице Матвеева со стороны ул. Ломоносова города Орла. В районе дома № 7 допустил наезд на двух пешеходов, женщину 1987 и женщину 1982 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пешеход, женщина 1987 года рождения, была госпитализирована. Другая пострадавшая обратилась в больницу им. Семашко. Ей было назначено амбулаторное лечение.

С начала года на дорогах Орловской области погиб 41 человек. 11 из них – это пешеходы. В общей сложности за несколько месяцев 2017 года на трассах региона было зарегистрировано 318 ДТП. В списке пострадавших 379 человек. Из общего числа ДТП треть – с участием пешеходов. Статистика говорит о том, что хотя в целом в области количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сократилось, число погибших в них людей возросло на 83 %.