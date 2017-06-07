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В Орле два человека пострадали в результате ДТП

Участницами аварии стали молодые женщины, преходящие дорогу по пешеходному переходу. Их сбил автомобиль, за рулём которого находился начинающий водитель.

Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, 6 июня в 16:50 водитель 1991 года рождения управлял автомобилем «Форд», следовал по улице Матвеева со стороны ул. Ломоносова города Орла. В районе дома № 7 допустил наезд на двух пешеходов, женщину 1987 и женщину 1982 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.
 
В результате ДТП пешеход, женщина 1987 года рождения, была госпитализирована. Другая пострадавшая обратилась в больницу им. Семашко. Ей было назначено амбулаторное лечение.
 
С начала года на дорогах Орловской области погиб 41 человек. 11 из них – это пешеходы. В общей сложности за несколько месяцев 2017 года на трассах региона было зарегистрировано 318 ДТП. В списке пострадавших 379 человек. Из общего числа ДТП треть – с участием пешеходов. Статистика говорит о том, что хотя в целом в области количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сократилось, число погибших в них людей возросло на 83 %.
 



Юлия Сулим
7 июня 2017 года

 


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