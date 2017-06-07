Новости версия для печати Сегодня депутаты орловского Облсовета подвели промежуточные итоги своей деятельности Новый состав областного Совета народных депутатов VI созыва был утверждён в сентябре 2016 года.



Депутаты VI созыва орловского Областного совета подвели итоги деятельности и ответили на вопросы журналистов на расширенной пресс-конференции. С начала нового созыва народные избранники уже приняли 95 законов, разработали 4 законодательные инициативы и направили 11 обращений в федеральные органы власти. Первым серьезным экзаменом, особенно для новичков, а их более половины в новом составе, стало формирование и принятие бюджета региона на 2017-19 годы. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы подготовили 26 поправок, половина из которых была принята правительством Орловской области, вторая половина решается планомерно при принятии поправок в бюджет. И, прежде всего, это межбюджетные отношения». В частности на 20 млн. рублей увеличен общий объем дотаций по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Поддержка сельского хозяйства - тоже приоритет. Инициатива об увеличении лимитов по компенсации кредитных процентов МФХ и изменении механизма ее получения уже нашла поддержку у законодателей 30 регионов и понимание в федеральном центре. Один из вопросов СМИ был о межпарламентском взаимодействии. Как выяснилось, депутаты на месте не сидят. Встречи с коллегами в других регионах уже прочно вошли в практику. Орловская область представлена в Совете при Государственной думе и Совете федераций, входит в Совет законодателей и полномочных представителей при президенте страны. Михаил Вдовин, первый зампред Орловского областного Совета народных депутатов: «Если жалобы носят системный характер, мы срочно информируем депутатов Госдумы, мы срочно готовим законодательную инициативу, и Государственная Дума срочно и оперативно принимает решение для снятия этой проблемы. Это новый механизм взаимодействия». Был задан еще один вопрос, который волнует общественность - будет ли финансироваться горячее питание школьников? В августе, пообещали депутаты, проблему рассмотрят на заседании комитета по образованию. Пока же решения однозначного нет. Леонид Музалевский: «Конечно, есть проблема финансирования, мы это все прекрасно видим. Но, вместе с тем, полностью отменять питание детей, конечно, никто не будет. Мы сейчас изучаем опыт других регионов. Потому что в ряде регионов есть, например, с 1 по 4 класс. Плюс есть определённые дети - дети-сироты, дети из многодетных семей, то есть, выбрана определённая категория. Но это тоже нужно обдумать, потому что сегодня детей делить, на мой взгляд, будет неправильно. Мы внутри школ посеем определённую проблему… Так что сегодня решения нет». В течение часа общения с журналистами прозвучало больше десятка вопросов и на каждый был дан обстоятельный ответ. Под занавес пресс-конференции представителям региональных СМИ была презентована собственная страница Орловского областного совета народных депутатов с социальной сети «Фейсбук». Депутаты уверены, что новая форма общения с избирателями будет обязательно востребована.





Оксана Гранн

7 июня 2017 года







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