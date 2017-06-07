Новости версия для печати Крупный пожар накануне произошел в центральном универмаге Мценска Сообщение о возгорании в торговом центре на улице Тургенева поступило накануне вечером. Из здания эвакуировали 15 человек. К счастью, никто не пострадал.



Как рассказал сотрудник пресс-службы МЧС России по Орловской области Антон Ухин, на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности. На момент прибытия первого пожарного расчета из окон шел густой черный дым. Создавалась угроза распространения пожара на рядом расположенные отделы на втором этаже. В результате пожара выгорел торговый павильон с мягкой мебелью на площади 50 кв. метров. Оставшаяся площадь второго этажа, это порядка 2400 кв. метров, была закопчена. Также закопчен товар расположенных на втором этаже торговых павильонов с одеждой, обувью, бытовой техников, отдел окон и дверей, магазин часов. Первый этаж от огня и факторов пожара не пострадал. Предварительная причина возгорания в торговом центре – неисправная электропроводка.

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области.







Юлия Сулим

7 июня 2017 года







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