Новости версия для печати МЧС: В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируется ухудшение погоды Ожидаются сильный ветер - до 18 метров в секунду, местами грозы.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 июня по 21 час 8 июня на территории области переменная облачность. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Днем 8 июня дожди, местами небольшие, в отдельных районах - сильные, местами грозы, днем в отдельных районах град.



Ветер переменный ночью 4-9, днем 6-11, при грозах местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9°С…+17°С, днем +19°С…+24°С.



В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.





Орловское Информбюро

7 июня 2017 года







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