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Андрей Усиков: «Для обеспечения газом жителей дома № 8 по улице Родзевича-Белевича проложат новый газопровод»

Сегодня глава Орла, Андрей Усиков, отчитался о том, как и когда устранят аварийную ситуацию с дорогой и газопроводом по ул. Родзевича-Белевича.

Напомним, накануне жители одной из многоэтажек буквально ворвались на рабочее совещание, чтобы донести суть проблемы до властей, поскольку с апреля месяца жалобы орловцев оставались без ответа. На улице Родзевича-Белевича обрушилась часть дороги, повредив водопровод и газовую трубу, жители близлежащей многоэтажки лишились горячей воды, газа и отопления. Глава администрации пообещал разобраться и уже сегодня согласовал план действий с руководством области.
 
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Подрядная организация делает проект, мы помогаем им делать экспертизу, мы им помогаем выделить участок. Участок будет проходить по другому земельному участку. Протяженность его, предварительно, 500 метров, чтобы исключить все риски дальнейших порывов, оползней на данном участке дороги. «Газпром» также будет принимать участие своим профессиональным оборудованием, консультацией, и «Газпром газораспределение Орел» будет выступать заказчиком в данном виде работ. Финансовую сторону подрядная строительная организация берет на себя».
 
Точных сроков, когда закончатся работы, не обозначали, но ориентировочно планируют все закончить к середине июля.
 
С дорогой ситуация обстоит несколько сложнее.
 
Андрей Усиков,  глава администрации г. Орла: «У нас есть протокольное решение о том, что подрядчик, который начал строительство второй очереди дома 46 по улице Бурова, должен строить данный участок дороги. Если суд признает, что данный протокол был неправомочным, администрация примет безотлагательные меры для того, чтобы мы в этом году сделали проектно-сметную документацию и на следующий год включили данный участок дороги в капитальный ремонт строительства участка дороги по улице Бурова, который соединит перекресток Бурова-Раздольная и улицу Родзевича-Белевича, которая в этом году начнет строиться».
 
Пока же участок дороги по улице Родзевича-Белевича пригоден для движения легкового транспорта, для грузовых машин путь закрыт.
 



Мария Семак
7 июня 2017 года

 


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