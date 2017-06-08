Новости версия для печати Сегодня – День социального работника Свой профессиональный праздник отмечают те, чей долг - помогать больным и незащищенным.



Их будни – окружать вниманием других, но сегодня все внимание будет приковано к самим героям праздника.



Социальных работников различных учреждений города Орла накануне поздравили в Городском центре культуры. Там прошел торжественный вечер «Дорогою добра». Помимо слов благодарности в свой адрес соцработники получили заслуженные награды и подарки. Кроме того, для них была подготовлена и концертная программа с участием различных коллективов города и области.





Ольга Селиверстова

8 июня 2017 года







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