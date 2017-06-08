Новости версия для печати За нелегальную работу – штраф и депортация С начала этого года из Орловской области в принудительном порядке отправили домой 35 мигрантов.



Граждане Украины, Узбекистана, Молдовы и Армении находились на территории региона без регистрации и не имели разрешения на работу, что является нарушением закона. В качестве наказания суд назначил им административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации.



В соответствии с действующим законодательством всем нелегальным мигрантам, выдворенным судебными приставами, в ближайшие пять лет доступ на территорию нашей страны будет закрыт, в противном случае им грозит уголовная ответственность.





Мария Семак

8 июня 2017 года







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