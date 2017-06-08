Новости версия для печати В Орловской области состоялось первенство УМВД по преодолению полосы препятствий со стрельбой из пистолета Перепрыгнуть через трехметровую стену или преодолеть ров в погоне за преступником – орловские полицейские с такой задачей справятся. Это они наглядно продемонстрировали на первенстве УМВД по преодолению полосы препятствий со стрельбой из пистолета.



В соревнованиях участвовали 34 команды из разных подразделений. Им предстояло пройти дистанцию всего в 100 метров, однако задача осложнялась различными препятствиями: брусья, стена, пеньки, ров, лабиринт, подземный переход. Затем участники делали 5 выстрелов по мишени из пистолета. В командном первенстве победителями стали ОБ ППС полиции, ОМВД России по Урицкому району и экспертно-криминалистический центр.





Ольга Селиверстова

8 июня 2017 года







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