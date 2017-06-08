С начала года на дорогах области произошло 86 ДТП с участием пешеходов

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четверг
8.06.2017
10:46:07
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С начала года на дорогах области произошло 86 ДТП с участием пешеходовВ результате ДТП пострадало 75 человек, 11 – погибли.
По данным полиции, больше половины таких происшествий произошли по вине водителей. Однако и сами пешеходы нередко провоцируют ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте.
Увеличилось и количество наездов в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, иметь при себе световозвращающие элементы, которые видны для водителей.
Всего же с начала года произошло 318 дорожно-транспортных происшествий.
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