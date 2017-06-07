Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- И в хозмагах бывает залежалый товар. Прокуратура Кром наказала за просрочку.



- 20 километров каждый день дорогой добра. Спасибо соцработникам говорили не только подопечные.



- В суд передано дело депутата Андрея Чижова.



- В Орле появились совы.





Вести-Орёл

7 июня 2017 года







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