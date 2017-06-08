Новости версия для печати В Орле чествовали соцработников День социального работника в России отмечается сравнительно недавно с 2000 года. Но история праздника уходит своими корнями в эпоху Петра I. Именно он подписал еще в 17 веке указ о создании богаделен для престарелых, нищих и больных. Подобные заведения, как правило, открывались при церквях и работали в них лекари. Сегодня под опекой социальных работников в Орловской области находится более 9 тысяч человек.



Екатерине Ильиничне Игряцовой уже давно за 80. Из дома выходит в редких случаях. Родных и близких, кто мог бы помочь, рядом нет. Под свою опеку ее взяла социальная служба. Их специалист помогает по дому, ходит в магазин за продуктами. Своих подопечных они навещают минимум два раза в неделю. Екатерина Ильинична уже на протяжении пяти лет все свои проблемы рассказывает Валентине Михайловне Топыркиной – работнику соцслужбы. За эти годы она уже стала родной. Екатерина Игряцова, пенсионерка: «Веселее с ней. Она шутит. Жду всегда, когда она придет». Валентина Топыркина в свою очередь уверена, профессию соцработника не выбирают случайные люди. Для нее нужно призвание. Ее рабочий день начинается с утра и заканчивается вечером. За день она проходит около двух десятков километров. Под ее опекой 13 подопечных. Валентина Топыркина, социальный работник по Северному району г. Орла: «Работа у нас трудная, но добрая - мы помогаем людям пожилым. Надо успеть все сделать за весь день. Стараемся и в поликлинику сходить, и влажную уборку сделать, и лекарства принести, и на почту ходим. То, о чем нас просят, мы все выполняем». И успеть можно было бы больше, говорит она, если бы были проездные, а то пешком не находишься. Да и в очередях приходится проводить много времени. Будь то почта или поликлиника. А еще несколько лет назад соцработников там пропускали вперед. В канун профессионального праздника - Дня социального работника - ежегодно проходят праздничные мероприятия. Лучшим представителям профессии традиционно вручают грамоты. В этом году отметили и работу Валентины Михайловны. Всего по области 70 учреждений социальной службы. В них без малого работает 5 тысяч сотрудников, которые каждый день идут своей дорогую добра.









Анна Вайсергисер

8 июня 2017 года







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