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В Орловской области прокуроры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора наказали предпринимателей за «просрочку»

Вот только санкциям надзорных органов подверглись не гастрономы, а магазины хозяйственных и строительных товаров поселка Кромы.

Краска или сухая смесь – не кефир и не селедка, но у этих товаров также есть свой срок годности. Однако продавцам хозяйственных магазинов свойственно об этом забывать. Напомнить о правилах торговли троим предпринимателям поселка Кромы пришлось районной прокуратуре. А чтобы урок не забылся, его подкрепили взысканием.

Денис Патов, и.о. прокурора Кромского района: «В ходе проверки установлено, что три предпринимателя занимались реализацией просроченной продукции. По выявленным нарушениям все трое предпринимателей привлечены к административной ответственности на общую сумму 60 тысяч рублей».
 
Одна из трех наказанных фирм сейчас находится в стадии реорганизации бизнеса. Владельцы двух оставшихся торговых точек наотрез отказались общаться с прессой. Оба хозмага делят одно здание, их разделяет 15 метров. Но подход к проблеме у предпринимателей оказался различный. Владелица одно из магазинов все-таки согласилась объяснить происхождение залежалого товара.
 
Марина Басова, предприниматель: «Вышло так, что мы просмотрели. 10 числа закончился срок скипидара, которого четыре бутылки осталось».
 
Женщина объяснила: винить в недосмотре собственный персонал она не спешит. Товар уже поступил в магазин на исходе кондиций качества.
 
Марина Басова, предприниматель: «Кстати, это поставщик нас и подвел, но они сказали, что компенсируют».
 
Хозяйка заверила: неприятный инцидент в ее магазине носил сугубо единичный характер. Чтобы узнать, так ли это, мы опросили покупателей хозмага. Отзывы оказались только положительные.
 
Прокуроры говорят: эта история должна научить бдительности не только предпринимателей, но и самих потребителей хозтоваров. Чтобы не стать обладателем окаменевшей цементной смеси или вязкой, как гудрон, эмалевой краски следует проверять срок годности товара.
 





Иван Суверин
8 июня 2017 года

 


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