Новости версия для печати Сегодня второй день международного фестиваля камерных и моно спектаклей «LUDI» VII международный фестиваль проходит в Орле с 7 по 13 июня.



Сегодня в 18 часов на малой сцене театра «Свободное пространство» орловцы и гости города увидят спектакль «Кайдара». Его представит итальянская актриса Виола Венто. В 19:30 на большой сцене выступят гости из Санкт-Петербурга. Они покажут спектакль «Пять историй про любовь», поставленный по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». Как рассказал директор фестиваля, художественный руководитель театра «Свободное пространство» Александр Михайлов, театр из Санкт-Петербурга «Суббота» вырос из театральной студии. Это очень интересный, самостоятельный и своеобразный коллектив.





Ольга Борисова

8 июня 2017 года







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