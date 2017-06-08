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четверг
8.06.2017
16:24:12
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Сегодня второй день международного фестиваля камерных и моно спектаклей «LUDI»VII международный фестиваль проходит в Орле с 7 по 13 июня.
Сегодня в 18 часов на малой сцене театра «Свободное пространство» орловцы и гости города увидят спектакль «Кайдара». Его представит итальянская актриса Виола Венто.
В 19:30 на большой сцене выступят гости из Санкт-Петербурга. Они покажут спектакль «Пять историй про любовь», поставленный по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». Как рассказал директор фестиваля, художественный руководитель театра «Свободное пространство» Александр Михайлов, театр из Санкт-Петербурга «Суббота» вырос из театральной студии. Это очень интересный, самостоятельный и своеобразный коллектив.
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