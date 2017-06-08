В орловском отделении федерального фонда социального страхования лучшим работникам вручили награды, подопечным – машины

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четверг
8.06.2017
16:24:16
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В орловском отделении федерального фонда социального страхования лучшим работникам вручили награды, подопечным – машиныС профессиональным праздником лучших сотрудников службы поздравили представители областной и городской власти.
Вторая часть мероприятия прошла в не менее торжественной обстановке – шесть орловцев, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, получили в подарок автомобили. Транспорт адаптирован под физические особенности владельцев, поскольку некоторые ограничены в возможностях.
Всего за минувшие два года на средства фонда было приобретено больше 180 автомобилей и в регионе нет льготных очередников на машины. Транспорт с первого же дня является личной собственностью владельца.
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