Новости версия для печати В Орле обсудили проблемы паллиативной медицины Она направлена на улучшение качества жизни онкобольных людей. В нашем регионе с начала года действует выездная патронажная бригада.



Практическая конференция собрала в областном онкодиспансере врачей из Орла и соседних областей. Вместе с московскими и петербургскими профессорами они обсуждали вопросы преподавания паллиативной медицины в вузах, помощи врачей других специализаций при онкологии. Георгий Новиков, доктор медицинских наук, профессор МГМСУ им. А.И. Евдокимова: «Большое внимание сейчас уделяется образованию врачей, в первую очередь, врачей общей практики, врачей лечебных специальностей различных направлений». Паллиативная медпомощь – направление новое, появилось в России 6 лет назад. Сегодня в Орле 21 лечебное учреждение оказывает этот вид услуг. Согласно так называемому «раковому» рейтингу, жители ЦФО чаще всего слышат этот страшный диагноз. В Орловской области более трех тысяч неизлечимо больных пациентов, и более двухсот человек умирает от онкологии ежегодно. Обеспечить качество, эффективность и своевременность паллиативной помощи – об этом практическая конференция ведущих специалистов-онкологов.





Надежда Невматулина

8 июня 2017 года







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