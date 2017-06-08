Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На свой профессиональный праздник – подарок подопечным. Сегодня – День социального работника. - «Газпром» помогает в строительстве школы в Долгом. - Такие разные «Люди». На несколько дней Орел стал столицей моноспектакля.

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Вести-Орёл

8 июня 2017 года







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