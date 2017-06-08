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Останки 87 бойцов Советской армии нашли орловские поисковики под селом Красное в Залегощенском районе

Им удалось обнаружить одну из 12 солдатских ям, в которых хоронили павших в боях. Ранее четыре подобных захоронения уже были найдены.

Имя одного бойца поисковикам удалось установить – рядовой Ерзиков Андрей Сергеевич. Однако это имя уже указано на плите у памятника безымянному солдату в Красном.
 
Ерзиков - по медальону, Ерзяков - согласно записи на пластине у памятника. Разночтения в этом деле не редкость, похожая ситуация была буквально пару месяцев назад. Опечатку заметили родственники солдата. В подобных случаях запрашивается информация в военкомате. Если ошибка подтверждается, её сразу же исправляют. Также, скорее всего, произойдёт и с Ерзиковым Андреем Сергеевичем. Однако как фамилия бойца, чьи останки и медальон были найдены в ходе раскопок, попала на плиту у памятника – пока неизвестно.
 
Сейчас найдено уже 87 бойцов. Счёт ведётся по берцовым костям. Черепа в этом деле не так надёжны. Зато они могут рассказать о другом: по их форме, по зубам понятно, что большинство солдат были совсем молодыми ребятами.
 
Виктор Гурев, руководитель поискового отряда «Долг»: «Штабом корпуса на 9 марта 43-го года на 0 часов 30 минут была разработана атака по взятию села Красное Поле, которое находится в этой стороне. Была произведена атака в ночное время. Бой длился целые сутки, захватили первую линию обороны, в поддержку были даны 4 танка, но помощь они фактически не оказали».
 
Технику немцы вывели из строя в первые минуты боя. Первый танк был сожжён, второй - обездвижен. Ещё два танка увязли в снегу. Но эти потери с человеческими жертвами не сравнить. Из отчётов командиров атаки: убитых не насчитывалось и трех сотен. Местные старожилы говорят, что пали в этих боях почти 5 тысяч советских бойцов. Немцы держали в этом месте оборону два года. Всё, что осталось от двух советских дивизий, - эти останки, противогазы, два медальона (прочитать удалось лишь один) и именная ложка.
 
Денис Дьяков, председатель поискового объединения «Самолет»: «Ложку нашли только что, мы ещё ничего о нём не знаем, и не факт, что что-то узнаем. Потому что там только три буквы, найдётся что-то или нет – под вопросом».
 
В любом случае все найденные солдаты будут перезахоронены, как положено - согласно православным канонам, с почётом, в братской могиле у памятника Безымянному солдату в селе Красное. Произойдёт это ближе ко дню освобождения Орла, который отмечается 5 августа.
 



Антон Киселёв
8 июня 2017 года

 


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