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Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития системы газоснабжения в регионе, а также реализация компанией социально-культурных проектов на территории Орловской области.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в частности, речь шла о финансировании ПАО «Газпром» строительства здания школы в поселке Долгое Должанского района Орловской области. Между компанией «Газпром» и Администрацией Должанского района Орловской области заключен соответствующий договор на сумму 185,7 млн рублей.

Также компания окажет благотворительную поддержку проекту по реконструкции Памятника Летчикам, героически погибшим в боях за освобождение города Орла. Открытие памятника планируется к 5 августа 2018 года к 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева ПАО «Газпром» подготовило культурно-просветительский проект «Тургенев. Сегодня!», который получил поддержку полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова и Министерства культуры РФ. Проект направлен на приобщение всех слоев населения к произведениям классической русской литературы через музыкальное и театральное искусство, формирование интереса к изучению русской истории, культуры и литературы. В августе 2017 года запланирована пресс-конференция, а также первая читка пьесы, специально написанной к проекту «Тургенев. Сегодня!» в усадьбе И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». С октября и до конца 2017 года пройдут серии спектаклей на территории Орловской, Липецкой, Рязанской, Белгородской и Московской областей.


Орловское Информбюро
8 июня 2017 года

 


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