Органы следствия орловской полиции разыскивают очевидцев ДТП

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четверг
8.06.2017
16:24:14
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Органы следствия орловской полиции разыскивают очевидцев ДТПАвария произошла 24 марта на улице Спивака.
В 11.20 автомобиль «Камаз», предназначенный для учебной езды, с номерами военного образца 8605 АТ 50 RUS совершил наезд на ребенка. ДТП случилось на прилегающей территории у дома № 74. Через несколько часов 7-летний пострадавший скончался в больнице. Очевидцев и свидетелей происшествия, просят обратиться к следователю по телефонам 40-03-48, 89102061996. Конфиденциальность гарантируется.
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