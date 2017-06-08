Новости версия для печати Органы следствия орловской полиции разыскивают очевидцев ДТП Авария произошла 24 марта на улице Спивака.



В 11.20 автомобиль «Камаз», предназначенный для учебной езды, с номерами военного образца 8605 АТ 50 RUS совершил наезд на ребенка. ДТП случилось на прилегающей территории у дома № 74. Через несколько часов 7-летний пострадавший скончался в больнице. Очевидцев и свидетелей происшествия, просят обратиться к следователю по телефонам 40-03-48, 89102061996. Конфиденциальность гарантируется.





Иван Суверин

8 июня 2017 года







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