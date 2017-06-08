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четверг
8.06.2017
16:24:18
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Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал эксклюзивное интервью ГТРК «Орел»Беседа проходила на территории духовно-православного центра в селе Вятский посад, где расположен построенный храм Сретения Господня.
Его открытие состоится 9 июня. Вадим Потомский рассказал, кому принадлежала идея возведения храма, как шел процесс строительства, некоторые его детали и особенности. И, конечно, наши зрители смогут увидеть красивые кадры, снятые как с воздуха, так и внутри храма.
Интервью смотрите сегодня, 8 июня, в 21 час на телеканале «Россия-24».
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