Новости версия для печати Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал эксклюзивное интервью ГТРК «Орел» Беседа проходила на территории духовно-православного центра в селе Вятский посад, где расположен построенный храм Сретения Господня.







Его открытие состоится 9 июня. Вадим Потомский рассказал, кому принадлежала идея возведения храма, как шел процесс строительства, некоторые его детали и особенности. И, конечно, наши зрители смогут увидеть красивые кадры, снятые как с воздуха, так и внутри храма.



Интервью смотрите сегодня, 8 июня, в 21 час на телеканале «Россия-24».

































































Анна Боева

8 июня 2017 года







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