Очередное ДТП с участием пешехода зарегистрировано в Заводском районе Орла

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четверг
8.06.2017
16:24:05
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Очередное ДТП с участием пешехода зарегистрировано в Заводском районе ОрлаПострадала 19-летняя девушка.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 7 июня в 17:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», следовал по улице Розы Люксембург со стороны улицы Гагарина, и в районе дома 52 допустил наезд на пешехода, девушку 98 года рождения. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.
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