Новости версия для печати В Орле при ДТП пострадали два мотоциклиста В ГИБДД отмечают, что количество аварий с участием двухколесного транспорта не уменьшается.



7 июня в 17:55 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался со стороны улицы Гагарина и при повороте налево, на ул. Раздольная, в районе дома № 1 допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.



Еще одна авария с участием мотоцикла произошла накануне на Наугорском шоссе. Во время движения водитель не удержался на транспортном средстве и получил травмы.





Юлия Сулим

8 июня 2017 года







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