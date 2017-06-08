В Орле при ДТП пострадали два мотоциклиста

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четверг
8.06.2017
16:24:22
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В Орле при ДТП пострадали два мотоциклистаВ ГИБДД отмечают, что количество аварий с участием двухколесного транспорта не уменьшается.
7 июня в 17:55 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался со стороны улицы Гагарина и при повороте налево, на ул. Раздольная, в районе дома № 1 допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
Еще одна авария с участием мотоцикла произошла накануне на Наугорском шоссе. Во время движения водитель не удержался на транспортном средстве и получил травмы.
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