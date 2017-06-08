Новости версия для печати Ведущие специалисты-эксперты Росреестра сегодня отправились в народ Цель: разъяснить еще раз орловцам, почему необходимо вовремя оформлять законные права на земельные участки, которыми они пользуются.



В 11-м квартале Северного района для встречи с жителями выбрали улицу Гапеева. Вопросы серьезные. Какие права на пользование земельными участками законны? Елена Суханова, ведущий специалист-эксперт Росреестра по Орловской области: «Использовать участок можно только в тех границах, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, он раньше так назывался, сейчас это называется Единый государственный реестр недвижимости». Большинство здесь живет уже 20 и более лет, но для многих последние изменения в земельном законодательстве стали открытием. Елена Суханова, ведущий специалист-эксперт Росреестра по Орловской области: «Люди живут 20-25 лет на этой территории, и у них уже сложился определенный порядок пользования: стоят заборы, стоят сараи, какие-то постройки, насаждения, грядки или каким-то иным образом обозначены границы участка. Можно вызвать кадастрового инженера, отмежевать участок по фактическому пользованию, которое уже сложилось за многие годы, но обязательным условием такого уточнения является согласование границ этого фактического пользования с соседями. После формирования всей необходимой документации сведения о границах такого участка попадают в Единый государственный реестр недвижимости». Одна из самых болезненных проблем, с которой сталкиваются собственники земли, ошибки кадастровых инженеров. Елена Терентьева, ведущий специалист-эксперт Росреестра по Орловской области: «В соответствии с действующим законодательством контроль и надзор за кадастровыми инженерами осуществляют саморегулируемые организации, членами которых они является. На официальном сайте Росреестра размещен реестр кадастровых инженеров, в котором указаны сведения, к какой саморегулируемой организации инженер относится». Именно с такой ситуацией столкнулся один из жителей улицы Гапеева. В 2002 году он провел межевание своего земельного участка. По всем правилам оформил права собственности. Из-за кадастрового инженера возникла спорная ситуация с соседом. Вадим Погонялов, житель ул. Гапеева: «У нас участки пересекаются. Обратились к кадастровому инженеру, он сделал контрольные замеры и сказал, что произошла кадастровая ошибка, устранять он ее не собирается и говорит, чтобы мы подавали в суд». Вадим Погонялов воспользовался встречей со специалистами Росреестра, чтобы получить разъяснения, какие права в этом случае есть у него, и как ими воспользоваться. По закону кадастровый инженер обязан исправить ошибку сам и бесплатно. Если он отказывается это сделать, ему грозит ответственность вплоть до уголовной.





Оксана Гранн

8 июня 2017 года







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