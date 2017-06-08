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В Орле Госавтоинспекция проводит борьбу с глухой тонировкой автомобилей

Для выявления и пресечения таких нарушений на дорогах города работают не только городские подразделения ГИБДД, но и инспекторы, привлеченные из районов области.

Усиленные наряды ГИБДД работают по всему городу, а передние стекла многих машин опущены до отказа вовсе не по поводу жары. Идет операция «Тонировка». Она стартовала еще первого июня, но за неделю сторонников полумрака в салонах машин не убавилось.
 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «До особого распоряжения руководства ГИБДД области проводятся масштабные мероприятия, направленные на растонирование автомобилей, передние и боковые стекла которых не соответствуют светопропускаемости. Соответственно ГОСТу, светопропускаемость должна быть не меньше 70%».
 
«Не увидел, не заметил, не успел» - к таким аргументам подчас прибегают любители автомобильной тонировки, попав в ДТП. В тех случаях, когда остаются живыми. Но горький опыт собратьев по правонарушению водителей, увы, ничему не учит. Аргументы у водителей тонированных авто вполне предсказуемые – «солнце светит, а в очках неудобно»
 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Будут проверяться все автомобили города и области. На данный момент, с 1 по 6 июня, было оформлено уже более 600 водителей за данное правонарушение. Водителям, которые не устраняют данное правонарушение на месте, выписывается требование, согласно которому в течение суток водитель должен растонировать автомобиль».
 
Если требование о прекращении противоправных действий не будет выполнено, штраф может вырасти до 2-х тысяч, а водитель может попасть под арест. 
 
По словам инспекторов, ситуация на улицах города на сегодня такова, что даже опытный водитель и даже белым днем с трудом контролирует дорожную обстановку. Искусственно ухудшать обзор – это прямой путь к неприятностям.
 



Иван Суверин
8 июня 2017 года

 


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