Новости версия для печати Сегодня в Краеведческом музее Орла состоялась презентация нового почтового штемпеля Штемпель выпущен в честь 125-го дня рождения авиаконструктора Николая Поликарпова.



Без преувеличения можно сказать, что роль Поликарпова в истории авиации Советского Союза, по-настоящему значима. Именно наш земляк создал первый отечественный истребитель И-1. Созданные под руководством Николая Поликарпова многоцелевые самолеты У-2 (По-2) и Р-5 стали одними из лучших в своем классе, а И-15 бис, И-153 «Чайка», И-16 составили основу парка истребительной авиации СССР 1934—1940 годов.



Юбилейную дату, 125-лет со дня рождения знаменитого конструктора, Почта России решила отметить спецгашением – в производство выпущен новый штемпель с его портретом.

Анжелика Игнатьева, начальник пресс-службы УФПС Орловской области: «Мы не могли упустить такую возможность, как подарить радость филателистам и отметить 125-летие Поликарпову, потому что очень давно не выпускалась посвященная ему продукция - буквально в 70-80 годах это было в последний раз. Штемпель на почтовых карточках смотрится очень здорово». Юбилейная продукция, по сути своей, редкость. Последний раз спецгашение проходило в 2015 году, в Москве выпустили карточку и штемпель в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Решилина. Вполне вероятно, что со временем конверты с портретом нашего выдающегося земляка станут настоящей ценностью среди филателистов.





Мария Семак

8 июня 2017 года







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