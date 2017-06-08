Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
8.06.2017
21:12:05
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в Краеведческом музее Орла состоялась презентация нового почтового штемпеля

Штемпель выпущен в честь 125-го дня рождения авиаконструктора Николая Поликарпова.

Без преувеличения можно сказать, что роль Поликарпова в истории авиации Советского Союза, по-настоящему значима. Именно наш земляк создал первый отечественный истребитель И-1. Созданные под руководством Николая Поликарпова многоцелевые самолеты У-2 (По-2) и Р-5 стали одними из лучших в своем классе, а И-15 бис, И-153 «Чайка», И-16 составили основу парка истребительной авиации СССР 1934—1940 годов.

Юбилейную дату, 125-лет со дня рождения знаменитого конструктора, Почта России решила отметить спецгашением – в производство выпущен новый штемпель с его портретом.
Анжелика Игнатьева, начальник пресс-службы УФПС Орловской области: «Мы не могли упустить такую возможность, как подарить радость филателистам и отметить 125-летие Поликарпову, потому что очень давно не выпускалась посвященная ему продукция - буквально в 70-80 годах это было в последний раз. Штемпель на почтовых карточках смотрится очень здорово».
Юбилейная продукция, по сути своей, редкость. Последний раз спецгашение проходило в 2015 году, в Москве выпустили карточку и штемпель в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Решилина. Вполне вероятно, что со временем конверты с портретом нашего выдающегося земляка станут настоящей ценностью среди филателистов.


Мария Семак
8 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта