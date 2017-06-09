Новости версия для печати Сегодня в Вятском Посаде торжественно откроют новый храм Активная фаза его строительства началась в 2015 году. В результате вырос целый православный центр.



Ключевая часть этого комплекса - храм Сретения Господня. Он готов к приему прихожан.



На открытие православного центра приедут высокие гости из столицы, представители высшего духовенства. Торжества начнутся в 9.00 утра с Божественной литургии в Храме Сретения Господня, которую совершит духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).



На сцене, оборудованной рядом с храмом, выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Василия Шкапцова, коллективы Орловского музыкального колледжа, губернаторский хор «Лик», детские коллективы музыкальных школ.





Анна Боева

9 июня 2017 года







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