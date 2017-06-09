Сегодня в Вятском Посаде торжественно откроют новый храм

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пятница
9.06.2017
10:22:13
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Сегодня в Вятском Посаде торжественно откроют новый храмАктивная фаза его строительства началась в 2015 году. В результате вырос целый православный центр.
Ключевая часть этого комплекса - храм Сретения Господня. Он готов к приему прихожан.
На открытие православного центра приедут высокие гости из столицы, представители высшего духовенства. Торжества начнутся в 9.00 утра с Божественной литургии в Храме Сретения Господня, которую совершит духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).
На сцене, оборудованной рядом с храмом, выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Василия Шкапцова, коллективы Орловского музыкального колледжа, губернаторский хор «Лик», детские коллективы музыкальных школ.
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