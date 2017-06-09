Новости версия для печати В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» откроется выставка, посвященная Дню России Выставка называется «Если у Вас есть атлас, отыщите в нем карту России…»



Гостям предложат окунуться в эпоху Ивана Сергеевича Тургенева: предметы эпохи писателя, фотографии, книги о путешествиях и планы городов и населённых пунктов конца 18 - начала 19 века, связанные с жизнью и творчеством Тургенева. Изюминкой выставки стали редкие картографические материалы из собрания музея - карты России, а также российских наместничеств и губерний.





Антон Киселёв

9 июня 2017 года







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