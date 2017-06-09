Новости версия для печати Сегодня 125 лет со дня рождения знаменитого авиаконструктора, «короля истребителей» - Николая Поликарпова Николай Поликарпов родился близ села Калинино Ливенского уезда, в семье сельского священника.



После окончания Духовного училища против воли отца сдал экстерном экзамены за курс гимназии, и в 1911 году поступил на механическое отделение Петербургского политехнического института. После его окончания Николай Поликарпов начал работать на авиационном отделении Русско-Балтийского вагонного завода. В 20-е годы Поликарпов создал первый отечественный истребитель И-1. После появились разведчик Р-1, истребитель И-3, разведчик Р-5 и знаменитый У-2. Благодаря им конструктор прославился. В ноябре 1929 года Поликарпова арестовали, обвинив в «участии в контрреволюционной вредительской организации». Но приговор – смертная казнь - исполнен не был. Всё благодаря былым заслугам. До самой смерти Николай Поликарпов создавал новые модели самолётов. Но последний его проект И-185 так и не увидел неба. Он умер в 1944 году в возрасте 52 лет. Реабилитирован Поликарпов был только 1956 году.





Ольга Селиверстова

9 июня 2017 года







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