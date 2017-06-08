Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Праздник с блеском фар. Новые автомобили тем, кому они необходимы.



- Швед, который хочет покорить Россию. Зачем северный сосед решил преодолеть 7,5 тысяч километров?



- Откройте полиция. Инспекторы сегодня просили снять занавес, вся гамма орловской гаммы.



- В регионе поздравили текстильщиков.



- Завтра открывается храм в вятском Посаде.





Вести-Орёл

8 июня 2017 года







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