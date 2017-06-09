Новости версия для печати Увидеть Россию и полюбить! Швед Дэниэл Левен прогулялся по Орлу.



Швед Дэниэл Левен в одиночку покоряет города нашей страны. Отправиться в рискованное по сегодняшним западным меркам путешествие заставила любовь к миру и политике. Составить свое представление о стране, которую на его родине не очень-то и знают, решил самостоятельно. В Орел Дэниэла привела литература и люди, которые поразили шведа гостеприимством.



За орловской историей - первым делом в краеведческий музей. Дэниэл восхищается на каждом шагу. Тут тебе и царские времена, которые так любит наш гость из Швеции, и советские реалии. И его абсолютно не удивляет, что косолапый зверь – музейный экспонат. Медведь в России – это как лось в Швеции – символ страны.

Дэниэл Левен: «Я слышал, что есть стереотип, что медведь ходит по улицам в России. В Азии я слышал о том, что в Швеции ходят белые мишки по улице». Русские и шведы – похожи, замечает гость. Общительны, так же любят чай. Но никогда не придут в гости без звонка.



Из музея идем на набережную. Иван Грозный знаком Дэниэлу. Шведские походы и победа наших войск, да еще Северная война при Петре I – ярлык нелюбви к России на последние 300 лет.

Дэниэл Левен: «Есть большой интерес к российской истории в Швеции, но она немного неправильно понимается. Всегда Россия является агрессором. Поэтому очень интересно увидеть реальность, другую сторону». Приключения Дэниэла в России начались в культурной столице – Санкт-Петербурге. Конечно, сегодня там «не грозят шведу». Борщ, матрешки – все как подобает интуристу. Затем Москва, Орел, Краснодар, Сочи, Астрахань. 7 500 тысяч километров за месяц. В компании с разговорником.

Дэниэл Левен: «Многие люди говорили, что в России опасно. Потому что они об этом где-то слышали». А Дэниэл слышал от русских туристов, что самая большая страна в мире – самая гостеприимная. Работа в паспортном контроле аэропорта – обязывает. Теперь на собственном опыте убедился в этом.



Кстати, Дэниэл не женат, и не исключает, что в России присмотрит себе невесту. А о трех днях в Орле он обязательно напишет в блоге.









Надежда Невматулина

8 июня 2017 года







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