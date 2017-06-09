В реестр городских маршрутов Орла внесены изменения

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пятница
9.06.2017
10:22:17
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В реестр городских маршрутов Орла внесены измененияС сегодняшнего дня в областном центре возобновит свою работу маршрут №59.
Автобусы будут курсировать от улицы Алроса до станции Лужки. С 14 июня претерпит изменения 23-й маршрут. Если ранее он следовал от мегакомплекса «ГРИНН» до улицы Силикатная, то теперь схема движения будет продлена до остановочного пункта санатория «Лесной». Маршрут пройдет через улицы Кузнецова и Раздольная. Также с сегодняшнего дня будет отменен маршрут №13 «Санаторий «Лесной» - улица Часовая.
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