Новости версия для печати В реестр городских маршрутов Орла внесены изменения С сегодняшнего дня в областном центре возобновит свою работу маршрут №59.



Автобусы будут курсировать от улицы Алроса до станции Лужки. С 14 июня претерпит изменения 23-й маршрут. Если ранее он следовал от мегакомплекса «ГРИНН» до улицы Силикатная, то теперь схема движения будет продлена до остановочного пункта санатория «Лесной». Маршрут пройдет через улицы Кузнецова и Раздольная. Также с сегодняшнего дня будет отменен маршрут №13 «Санаторий «Лесной» - улица Часовая.





Максим Шилов

9 июня 2017 года







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